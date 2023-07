SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Oito meses após a morte de Gal Costa, o túmulo da cantora enfim ganhou uma placa de identificação com o seu nome. O local de enterro da artista estava sem registro desde novembro de 2022.

O corpo de Gal no momento está alocado no mausoléu pertencente à família de Wilma Petrillo, sua companheira do fim da vida, no Cemitério Venerável Ordem Terceira Nossa Senhora do Carmo. O espaço fica na região da Consolação, em São Paulo.

A atualização da sepultura foi registrada por um fã da cantora, que visitou o cemitério e fotografou a placa. O nome de Gal está abaixo do de Basilissa Coelho Franco, que morreu em 1968.

O registro também mostra que Gal Costa está identificada com seu nome artístico, ao invés do verdadeiro. Ela se chamava Maria da Graça Costa Penna Burgos, mas nos anos 1980 o alterou para Gal Maria da Graça Penna Burgos Costa.

O local de enterro da artista despertou críticas a Wilma Petrillo, que no momento é acusada de praticar golpes e assédio moral em funcionários. Amigos de Gal Costa afirmam que ela teria o desejo de ser enterrada no local onde está sepultada a sua mãe, Mariah, no Rio de Janeiro.