SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com "Barbie" próximo de fazer US$ 500 milhões depois de apenas uma semana em cartaz, a Mattel já se prepara para continuar na crista da onda. O CEO da fabricante de brinquedos, Ynon Kreiz, confirmou à revista Variety que a companhia no momento desenvolve 14 produções baseadas em outras propriedades intelectuais da empresa.

Entre os personagens que devem ganhar as telonas em breve está outra boneca, a Polly Pocket. De acordo com a Mattel, o longa já tem um roteiro pronto, escrito por Lena Dunham, criadora da série "Girls". O projeto também tem confirmado a atriz Lily Collins no papel principal.

O filme no momento é desenvolvido pela MGM, estúdio que é propriedade da Amazon. Robbie Brenner, diretor da Mattel Films, divisão da fabricante focada em adaptações dos produtos para o cinema, diz à Variety que a colaboração entre Dunham e Collins é excelente, mas não confirma quando o projeto deve entrar em produção.

Além da Polly, outros filmes que estão avançando na Mattel são "Barney", baseado no dinossauro roxo e com Daniel Kaluuya no elenco e na produção; "Hot Wheels", produzido por J.J. Abrams; "Rock 'Em Sock' Robots", distribuído pela Universal Pictures e com Vin Diesel no papel principal; e "Thomas e Seus Amigos", que será dirigido por Marc Forster, de "Guerra Mundial Z".

Até o momento, porém, nenhum desses projetos tem data para sair nos cinemas.

Com "Barbie", enquanto isso, o futuro é nebuloso. Em entrevistas, a diretora Greta Gerwig declarou que por enquanto não tem interesse em comandar uma continuação do longa, dizendo estar sem ideias para um novo capítulo. Com mais de US$ 380 milhões acumulados ao redor do mundo, a Warner Bros. e a Mattel ainda não anunciaram uma sequência para o sucesso.