SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O duelo entre Flamengo e Grêmio pela primeira semifinal da Copa do Brasil repercutiu bastante, mas não apenas pela vitória de 2 a 0 do time rubro-negro. O narrador Rômulo Mendonça se empolgou e acabou fazendo elogios aos dotes físicos de Gabigol, autor do primeiro gol do time visitante.

"O coisa ruim é brabo e o Gabigol é gostoso demais", disparou o locutor no Prime Video, acostumado a fazer brincadeiras e piadas durante as transmissões de jogos.

Rapidamente, o nome dele foi alçado aos temas mais comentados. O momento caiu no gosto do público.

"Não existe a menor possibilidade do Rômulo Mendonça ser normal", postou o perfil de Sincerão. "Melhor narração impossível", escreveu Lais Silva. "Silêncio. Estão a descobrir quem é o gênio Rômulo Mendonça", opinou Nicolas Gabriel.