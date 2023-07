SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-deputado do Psol e hoje filiado ao PT, Jean Wyllys, fez um post nas redes sociais em que afirmou sempre ter acreditado na inocência de Kevin Spacey, acusado de abusos sexuais e estupros por quatro homens.

Segundo as supostas vítimas, o ator que ganhou o Oscar por "Beleza Americana" e fez sucesso pelo seu papel em "House of Cards" teria cometido os crimes entre 2001 e 2013.

"O fato de ele ter sido o único na onda a ser linchado e com carreira destruída é só um sintoma das homofobias social, institucional e estrutural. Ajudou o fato de que estava no armário. Os heteros acusados seguiram produtivos e apoiados por boa parte do público", escreveu Wyllys em seu Twitter.

"Eu perdi meu emprego, perdi minha reputação, perdi tudo em questão de dias", Spacey disse ao júri durante o julgamento, que se arrasta há cerca de um mês. Nesta quarta (26), a justiça britânica considerou o ator inocente de todas as nove acusações.

A defesa alegava que as acusações eram motivadas por interesse financeiro e negava que os atos ilícitos tivessem ocorrido. Spacey afirmou que chegou a flertar com os homens em questão.