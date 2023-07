RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A intenção era voltar a trabalhar logo depois que Romeo completasse seis meses de vida, no início de 2023, mas Fernanda Vasconcellos, 38, mudou de ideia. À reportagem, ela conta ter recusado dois convites para atuar em produções do streaming. Quer ficar coladinha ao filho o máximo possível, pelo menos por enquanto.

"Demorei um pouco a ser mãe, não quero desgrudar do Romeo. Sofro só de pensar em sair de casa e é um drama deixá-lo 'sozinho' (risos). Sinceramente, nunca me imaginei sendo esse tipo de mãezona tão protetora, tão leoa. Queimei a língua", diz a atriz, acostumada a emendar projetos, e há 25 anos na ativa. Ela conta que está "trabalhando o psicológico" para retomar os trabalhos no início do ano vem.

"Não dá para ficar muito tempo longe da profissão. Não quero, nem posso. Nunca deixei que nada atrapalhasse a minha carreira", diz. Ela conta que este período sabático para viver "o maior amor do mundo" só é possível graças ao marido, Cássio Reis. "Ele está trabalhando por nós dois. Ainda bem", brinca, ao se referir aos trabalhos do companheiro como apresentador.

Mesmo também sendo ator (ele está no elenco do recém-lançado filme "Eulália"), Cássio tem uma carreira mais atrelada à apresentação. Ele produz conteúdos para empresas e atua como mestre de cerimônia de eventos. "Foi um nicho que deu muito certo para mim. Claro, que se pintar um personagem bacana, faço. Por enquanto, prefiro me dedicar mais à apresentação, por questões profissionais e financeiras".