SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta semana, chegam aos palcos de São Paulo espetáculos para todos os públicos e bolsos. Com destaque para "Kiss Me Kate - O Beijo da Megera", estrelado por Miguel Falabella e Alessandra Verney, que dão vida ao casal separado Fred Graham e Lili Vanessi. Na trama, os dois interpretam atores de teatro que estão prestes a estrear uma montagem de "A Megera Domada", de William Shakespeare.

Outra produção que chega à capital é o novo monólogo de Pedro Cardoso. Depois de "À Sombra do Pai", o artista agora explora o momento de seu nascimento de forma cômica em "O Recém-Nascido".

Confira a lista de peças que chegam aos teatros de São Paulo.

*

O DRAGÃO DOURADO

No palco, cinco atores ouvintes e uma atriz surda discutem a exclusão e a invisibilidade social por meio de uma tragicomédia. A montagem apresenta diferentes grupos que dividem um mesmo prédio, explorando as relações e os conflitos da convivência.

Direção: Dagoberto Feliz.

Com: Alice Guêga, Dani Theller e Juliano Veríssimo.

Teatro Alfredo Mesquita - av. Santos Dumont, 1.770, Santana.

14 anos.

Sex. e sáb., às 21h; dom., às 19h. Até 20/8.

Grátis

DENTRO DE UM OLHAR

A peça aborda questões de sexualidade e desenvolvimento de relações entre pessoas da comunidade LGBTQIA+. Na trama, Laura e Liz se conhecem e se apaixonam a partir de um olhar, mas, com o passar dos anos, a dependência emocional, a bebida e a toxicidade afetam essa relação.

Direção: Mayla Fernandes.

Com: Carol Lira e Myra Gomes.

Centro Cultural da Diversidade - r. Lopes Neto, 206, Itaim Bibi.

14 anos.

Sex. (28) e sáb (29), às 20h; dom. (30), às 18h.

Grátis,

EU AMO CHRIS - UMA PEQUENA COLEÇÃO DE FRACASSOS

O espetáculo questiona as relações amorosas, a produção artística e a estrutura patriarcal. As artistas convocam o público a refletir sobre os limites entre a realidade e a ficção por meio de cenas sobre desigualdade de gênero.

Direção: Verônica Veloso.

Com: Beatriz Belintani, Clarissa Kiste e Katia Lazarini.

Sesc Pompeia - r. Clélia, 93, Água Branca.

16 anos.

Ter. a sex., às 20h. De 1º a 25/8.

A partir de R$ 10, em sescsp.org.br

KISS ME, KATE - O BEIJO DA MEGERA

O premiado musical que deu origem ao filme homônimo ganha uma montagem nacional. A peça se passa nos bastidores de um espetáculo de teatro e explora os perrengues dentro e fora de cena.

Direção: Claudio Botelho.

Com: Miguel Falabella, Alessandra Verney e Bruna Guerin.

Teatro VillaLobos - av. Drª Ruth Cardoso, 4.777, Jardim Universidade Pinheiros.

Livre.

Sex., às 21h; sáb., às 17h e às 21h; dom., às 17h. De 29/7 a 27/8.

A partir de R$ 50, em sympla.com.br

O POSTE

O espetáculo explora as atividades circenses da acrobacia, do mastro chinês e a arte de palhaços em uma comédia livre para todos os públicos. Ao longo da a peça, um funcionário tenta trocar uma lâmpada no alto de um poste. Com dificuldades para realizar a tarefa, ele se envolve em uma confusão no trabalho.

Direção: Ricardo Puccetti.

Com: Daniel Salvi.

Sesc Santana - av. Luiz Dumont Villares, 579, Jd. São Paulo.

Livre.

Sáb. (29) e dom. (30), às 14h.

Grátis

O RECÉM-NASCIDO

Com texto e direção próprios, Pedro Cardoso apresenta para o público os detalhes de seu nascimento e sua infância. O artista usa a comédia para tentar aliviar os sofrimentos da vida fora do útero de sua mãe, que ele afirma ter sido o período mais sossegado de sua existência.

Direção e atuação: Pedro Cardoso.

Teatro MorumbiShopping - av. Roque Petroni Jr., 1.089, Jardim das Acácias.

12 anos.

Sáb., às 22h.

R$ 60, em sympla.com.br