SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma celebração de São João fora de época chega a São Paulo entre os dias 31 de julho e 6 de agosto, no Ginásio Ibirapuera. O evento ocupará 10 mil metros quadrados com uma cidade cenográfica de vilas que contam a história da festa em nove estados nordestinos.

Promovido pela Secretaria de Turismo e Cultura de São Paulo, o "São João Paulo" terá decoração com temas juninos, além de comidas típicas. Ainda estão previstos shows de Alceu Valença, Geraldo Azevedo, Léo Santana, Leonardo, Michel Teló, Raça Negra, Roberta Miranda, e Solange Almeida.

A estrutura contará com uma fogueira cenográfica, com 15 metros de altura, um coreto e 20 quiosques. Para homenagear o nordeste brasileiro, serão estruturadas vilas decoradas que remetem aos costumes, tradições, culinária e cultura dos seguintes estados: Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Maranhão, Sergipe, Piauí, Alagoas, Bahia e Ceará.

A produção do São João Paulo é da Medow Entretenimento, a mesma que organiza o São João de Campina Grande, na Paraíba. Com programação gratuita, o local estará aberto para o público, todos os dias, a partir das 14h. Para garantir o ingresso, é necessário fazer a reserva por meio da plataforma Sympla.

SÃO JOÃO PAULO

Quando Seg. (31/7) a dom (6/8), a partir das 14h

Onde Ginásio Ibirapuera - r. Manuel da Nóbrega, 1361, Ibirapuera, região sul

Preço Grátis