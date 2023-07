RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Lilly Jay, ex-mulher Ethan Slater, criticou o ator e também não poupou Ariana Grande após descobrir o relacionamento dos dois. Em entrevista ao Page Six nesta quinta-feira (27), ela acusou o casal de traição contando que o romance teria começado logo depois que a atriz e cantora se separou do marido, Dalton Gomez, em janeiro deste ano. Lilly disse ainda que os dois se envolveram nos bastidores do filme "Wicked", produção ainda em desenvolvimento.

"Ela [Ariana] realmente é o cerne da história. Ela não apoia outras mulheres", contou Lilly. "Minha família é apenas um dano colateral", completou. A musicista e Ethan estavam juntos há dez anos e são pais de um menino. Em maio, o ator até publicou um post apaixonado em homenagem à sua então esposa .

A confusão ganhou novos capítulos na imprensa internacional após a descoberta que Lilly tem ligado para os meios de comunicação para divulgar a suposta traição, enquanto agia de maneira diferente em relação a Ethan nos bastidores. "Lilly está dizendo a Ethan e aos amigos que só se preocupa em proteger o filho deles", disse uma fonte ao Page Six, que concluiu. "Ela está chateada com razão porque o casamento acabou, mas Ariana Grande e Ethan não fizeram nada de errado".

O ator, que pediu oficialmente o divórcio em um tribunal de Nova York, Estados Unidos, nesta quarta-feira (26), alega que não houve traição. Ele afirma que estava separado de Lilly há dois meses quando começou a namorar a cantora no início de julho.