SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cerimônia de entrega do Emmy Awards deste ano foi adiada. A organização por trás da maior premiação dedicada à televisão americana informou a equipe de marketing nesta quinta-feira (27) que a premiação não acontecerá no próximo dia 18 de setembro. A informação foi divulgada pela revista Variety.

A decisão, tomada pela Academia Nacional de Artes e Ciências Televisivas, acontece em meio às atuais greves dos sindicatos dos atores e dos roteiristas de Hollywood, respectivamente o SAG-AFTRA e o WGA. Com artistas proibidos de participarem da premiação e divulgarem as produções indicadas, o evento perde suas principais atrações para a transmissão ao vivo na televisão.

Esta é a primeira vez que o Emmy é adiado desde 2001, quando o evento foi adiado em virtude dos ataques terroristas do 11 de Setembro e, depois, pela invasão do exército americano ao Afeganistão.

Até o momento uma nova data não foi informada, mas a Variety diz que a organização considera realizar a cerimônia em janeiro do ano que vem, quando acontece a temporada de premiações. Tudo depende, porém, dos caminhos das negociações entre os sindicatos e a aliança de produtores de Hollywood, que representa os principais estúdios de cinema e televisão da indústria.

As indicações do Emmy 2023 foram anunciadas no último dia 12 de julho, com séries como "Succession", "The White Lotus", "Ted Lasso" e "Wandinha" entre os nomeados.