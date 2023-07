SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - João Liberato, o filho mais velho de Gugu, usou as redes sociais para compartilhar uma lembrança ao lado do pai. O estudante de comunicação não é tão ativo nas redes quanto as irmãs, as gêmeas Marina e Sofia. Atualmente, a família enfrenta questões decorrentes da herança deixada pelo apresentador.

"Uma das fotos mais recentes que tenho com meu pai. Faz muita falta", escreveu ele, acompanhado de um emoji de coração. O registro mostra Gugu e João abraçados.

O rapaz se opõe à mãe, Rose Miriam, no processo que ela move na Justiça para ter o reconhecimento de união estável com o apresentador, já que o testamento deixado por ele oito anos antes de morrer, não a incluía como uma herdeira.