RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Sinéad O'Connor, que morreu na terça-feira (25) aos 56 anos, deixou um "plano de ação" para filhos em caso de morte súbita.

Em 2021, a cantora disse, em entrevista à revista People, que instruiu os filhos como agirem caso ela morresse de forma repentina, como aconteceu nesta semana. "Sempre instruí meus filhos desde pequenos: 'Se sua mãe morrer amanhã antes de você ligar para o 911, ligue para meu contador e certifique-se de que as gravadoras não comecem a divulgar meus discos e não digam onde está o dinheiro'", disse ela.

A cantora sempre orientou os seus herdeiros a proteger sua música e seus bens, herança e para evitar que alguém se apossasse ou se aproveitasse deles. "Quando os artistas estão mortos, eles são muito mais valiosos do que quando estão vivos", disse ela.

Em seguida, ela fala do rapper que morreu em 1996. "Tupac lançou muito mais álbuns desde que morreu do que jamais fez vivo, então é meio nojento o que as gravadoras fazem."

Ela também destacou Prince, que foi um exemplo para as instruções de como a família dela deveria agir no pós-morte. "Uma das coisas que são um grande pesadelo para mim, fico muito brava quando penso nisso, é o fato de que eles estão estuprando o cofre dele", disse ela, que falou do cofre do cantor, que guardava trabalhos inéditos e acabou sendo arrematado por uma gravadora.

"[Prince] é um homem que lançou todas as músicas que já gravou, então se ele se deu ao trabalho de construir um cofre, o que é uma coisa muito difícil de se fazer, isso significa que ele realmente não queria que essas músicas fossem lançadas. E não suporto que as pessoas estejam, como eu disse, estuprando o cofre", desabafou.

Sinéad disse que acreditava que o compositor do seu maior hit, "Nothing Compares 2 U", faria uso diferente da música. Segundo ela, ele aprovaria que a música estivesse em um comercial de TV, tendo o contexto da letra completamente deturpado. "Acho que ele vai se revirar no túmulo por ter sido usado para vender um cartão de crédito", contou.

MORTE DA CANTORA

A cantora irlandesa foi encontrada morta em sua casa em Londres, na Ingalterra. A sua morte foi noticiada ontem e confirmada pela família da artista.

"É com grande tristeza que anunciamos o falecimento de nossa amada Sinéad [...] Sua família e amigos estão devastados e pediram privacidade neste momento tão difícil", diz o texto divulgado pela emissora britânica.

A causa da morte da cantora foi dada como incerta pela polícia do Reino Unido. Sem um motivo definido, uma autópsia foi marcada, como informou o London Inner South Coroner Court. A polícia divulgou a nota informando os próximos passos após a morte.

A morte da artista aconteceu 18 meses após um de seus quatro filhos, Shane, 17, cometer suicídio. Ele escapou de um hospital em que estava sob vigilância. Jake Reynolds, Roisin Waters e Yeshua Bonadio são os outros filhos da cantora.

CARREIRA

A música "Nothing Compares 2 U", de Prince, foi o principal sucesso de 1990, segundo a Billboard. O'Connor lançou dez álbuns de estúdio ao longo da carreira antes de se aposentar dos palcos em 2021.

Cantora falou sobre o filho em seu último tweet. "Tenho vivido como uma criatura noturna morta-viva desde então. Ele era o amor da minha vida, a lâmpada da minha alma", detalhou o Daily Mail.

O'Connor mudou seu nome para Shuhada 'Sadaqat em 2018. A troca ocorreu quando a artista se converteu ao islamismo e viveu por anos em Roscommon, na Irlanda, e em Londres.

O'Connor planejava lançar um novo álbum em breve, segundo publicação em sua rede social. A turnê que passaria por Oceania, Europa e Estados Unidos entre 2024 e 2025, conforme o texto.

PEÇA AJUDA

Caso você esteja pensando em cometer suicídio, procure ajuda especializada como o CVV e os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade.

O CVV (https://www.cvv.org.br/) funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.