SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Histórias com casais perdidamente apaixonados, músicas românticas cafonas, uma mocinha recém-saída do coma, um galã abobalhado, irmãos gêmeos que amam a mesma mulher e disputa por herança já foram contadas à exaustão nas novelas brasileiras.

É tirando sarro de clichês como esses que se desenrola a trama de "Novela", série de oito episódios que chega ao catálogo do Amazon Prime Video nesta sexta-feira (28).

A protagonista é Isabel, vivida por Monica Iozzi, que almeja escrever novelas das nove e busca a mentoria de um autor consagrado chamado Lauro Valente.

O sonho dela é frustrado quando o dramaturgo, interpretado por Miguel Falabella, rouba a ideia da pupila e a põe no ar na maior emissora da América Latina. Raivosa, Isabel só não consegue enfrentá-lo porque é transportada num passe de mágica para dentro do folhetim, ficando presa na própria trama com o papel da protagonista.

Brincar com metalinguagem é o trunfo da série, afirma Marcello Antony, ex-galã da Globo que faz o papel de mocinho na trama criada por Isabel. O ator, que não trabalha numa novela do horário nobre há dez anos, diz que agora prefere gravar para o streaming porque a rotina é menos desgastante e o set parece mais com os de cinema.

É o oposto da influenciadora Maria Bopp, que se entusiasma com a ideia de fazer novela na vida real mesmo sem ter formação de atriz. Na série, ela dá vida a uma mulher que consegue o papel de protagonista na novela só porque conquistou fama num reality show -tal como Jade Picon ganhando destaque em "Travessia" após causar burburinho no Big Brother Brasil.

Na tentativa de emular um folhetim dos anos 2000 da Globo, o elenco conta com veteranos da emissora, como Tarcísio Filho, Suzy Rêgo e Herson Capri. O design de produção também se inspira em novelas de época da Globo para erguer os cenários, como uma mansão que poderia ter saído de "Chocolate com Pimenta".

Há referências mais descaradas. É o caso do título dado à novela tirada do papel pelo personagem de Falabella, "Rebote do Destino", assumidamente inspirado em "Senhora do Destino", um clássico da TV brasileira protagonizado por Renata Sorrah.

Além disso, foram gravadas cenas baseadas em outros títulos consagrados, como "Vale Tudo" e "Pai Herói", conta João Falcão, o supervisor artístico da série.

"A gente zoa um gênero que faz parte da vida de todos", diz Falabella, que escreveu novelas como "Aquele Beijo", "A Lua Me Disse" e "Negócio da China". "A série tem um quê de zoação que fala muito com a galera mais jovem."

"Novela" tenta mesmo se aproveitar de um momento em que folhetins têm virado cada vez mais pauta de discussão -e meme- entre os jovens nas redes sociais. É o caso de "Vai na Fé", que tem fã-clubes no Instagram, e viralizou no TikTok, com vídeos vistos por milhões de pessoas.

"Renovação é sempre bom, mas tem estruturas de novela que funcionam há 50 anos e que ainda continuarão funcionando. Talvez o segredo não seja você mudar a estrutura, mas adequá-la aos tempos atuais", diz Iozzi, citando "Vai na Fé" como exemplo. "Se a novela conseguir dialogar com o povo naquele momento, ela vai continuar fazendo sucesso. A atriz estará entre as protagonistas do vindouro remake do folhetim "Elas por Elas".

Falabella é mais incisivo. "A telenovela clássica da minha época tem que se transformar porque ela não atende mais [o público]", afirma ele. "O uso do celular, que ainda vai causar uma loucura generalizada, implantou uma estética fracionária que não permite que as pessoas pararem todos os dias para assistir novelas."

NOVELA

Quando Estreia nesta sexta-feira (28)

Onde Amazon Prime Video

Autoria Gabriel Esteves e Valentina Castello Branco

Elenco Miguel Falabella, Monica Iozzi e Suzy Rêgo

Produção Brasil, 2023

Direção Gigi Soares e Renata Pinheiro