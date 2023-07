RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A zagueira brasileira na Copa do Mundo feminina na Austrália e Nova Zelândia, Lauren Leal, tem um torcedor especial nas arquibancadas: seu pai Erymar Alexandre Costa. O socorrista em Votorantim, São Paulo, vendeu seu único carro para acompanhar a filha na competição. "Eu já tinha dito que venderia o que fosse necessário para ir à Austrália. Então, mesmo com dor no coração, coloquei meu carro do coração, um Fiat 147 amarelo, à venda", começou.

O automóvel, vendido a um amigo, ajudou Erymar a pagar pelas passagens, mas faltava dinheiro para se manter do outro lado do mundo. Em entrevista ao portal Gaucha ZH, Lekão, como é mais conhecido, tem se hospedado em albergues ou até em casas de desconhecidos para acompanhar Lauren.

"Comprei a passagem 15 minutos após a convocação e paguei um preço absurdo. Mas acabo ficando em albergues, dividindo quartos coletivos com turistas estrangeiros. Quando os funcionários do albergue aqui em Brisbane descobriram que vim acompanhar minha filha na Copa do Mundo, me deram um quarto individual sem custo extra. Mas isso não me importa", contou.

Ele mencionou também que várias pessoas descobriram que ele estava acompanhando a filha e o convidaram para ficar em suas casas. Todo esforço tem valido a pena. A estreia do Brasil contra o Panamá mexeu com a emoção de Erymar, pois Lauren começou o jogo como titular.

"Foi muito emocionante. Ela me disse na véspera. Se ela não tivesse me contado, eu teria dormido tranquilamente. Mas não consegui dormir. Na hora, vendo ela perfilada para a execução do hino, me emocionei. Lembrei de tudo que fizemos para que esse sonho fosse possível", reconheceu.