ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A atriz Monica Iozzi deixou o elenco do remake da novela 'Elas por Elas' nesta sexta-feira (28). Monica alegou problemas de saúde sérios que a impediam de encarar a rotina desgastante. A Globo jogará uma semana de gravações com a ex-CQC fora. Um novo nome, ainda a ser definido, será escalado para começar já na próxima semana os trabalhos. A direção busca alternativas.

A reportagem apurou que a Globo não pretende adiar a estreia da produção, marcada para setembro. É possível contornar tudo até o início da produção, que entrará no lugar de "Amor Perfeito" na faixa das seis. Em sua conta no Instagram, Monica confirmou o problema e pediu desculpas a Globo e ao elenco por ter que deixar o trabalho.

"Nestes anos todos de carreira e vida pública, eu sempre fui transparente com vocês, né gente? E essa continua sendo uma característica minha. Por isso estou aqui, agora, para contar que estou saindo do elenco da novela Elas por Elas, por questões de saúde. Há pouco mais de um mês, passei a ficar mal de maneira recorrente. Mas calma, gente! Eu estou bem, com acompanhamento médico, mas infelizmente esse quadro me impede que eu me doe 100% ao trabalho", afirmou.

Em nota, a Globo afirma que optou "por uma readequação artística na escalação".

Na nova versão de "Elas por Elas", um curso de inglês é o local em que se cruzam as vidas de sete jovens, dando início a uma grande amizade. A partir daí, elas passam a dividir as dores e as alegrias desta fase da vida. Porém, após um fim de semana na praia, um triste acontecimento quebra esse laço e provoca um afastamento entre elas.

Entre as principais novidades está o fato de ter uma atriz transexual em um papel de protagonista, algo inédito em novelas da Globo. Maria Clara Spinelli vai dar vida a Renée, que surpreenderá a quem a conhecia como Renê, ao aparecer como mulher após uma passagem de tempo de 25 anos.