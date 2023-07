ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Setorista do Santos na Globo desde o início de 2023, a jornalista Victoria Leite pediu demissão da Globo nesta sexta-feira (28). Mesmo com boa perspectiva de crescimento na emissora, ela decidiu aceitar uma proposta do Goat, novo canal de esportes lançado recentemente no YouTube e que tem Antônio Tabet como um dos sócios. Sua estreia acontecerá no início de agosto.

A contratação foi confirmada pela Goat à reportagem. A saída de Victória foi tranquila. Ela se despediu dos grupos de WhatsApp do Jornalismo da Globo e argumentou aos seus chefes que queria viver um sonho no digital e de ser uma âncora esportiva.

O Goat também consultou chefes da Globo informalmente no ato da proposta para ela. A Globo não queria perder uma promessa, mas entendeu sua decisão.

Victória Leite foi estagiária da Globo em 2019 e, desde 2020, atuava inicialmente em afiliadas. Primeiro, foi repórter na TV Anhanguera, de Goiás. Em janeiro, ela passou a cobrir o Santos, em remanejamento feito pela emissora, e participou de transmissões do clube no SporTV e no Premiere.