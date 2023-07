RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Duas novidades prometem atrair ainda mais os fãs do Call of Duty: Warzone. Um dos games mais populares do mundo trouxe Nicki Minaj e Snoop Dog para quinta temporada. Aliás, o intérprete de "Who Am I (What's My Name)?" e "Beautiful" retorna à loja. O personagem de Snoop chegou ao game em abril do ano passado.

Já Nicki Minaj, que participou de um trailer de Call of Duty: Modern Warfare em outubro de 2022, agora virou mesmo personagem. Além da skin, a cantora receberá também um pacote com vários acessórios no jogo, como uma arma cor-de-rosa, combinando com seu cabelo, entre outras opções para avatares.

Além de Nicki Minaj e Snoop Dogg, a Activision, empresa responsável pelo jogo, anunciou que o rapper 21 Savage também entrará na franquia, mas ainda sem skin divulgada ou uma data oficial de lançamento.

Segundo a conta oficial do jogo, Dogg e Minaj integram uma comemoração dos 50 anos do hip hop, e os jogadores que escolherem o duo terão a chance de ouvir faixas de guerra gratuitas do gênero musical.