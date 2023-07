SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Está tudo pronto para que uma cena de "Terra e Paixão" comece a ser gravada nos estúdios Globo. Nela, a atriz Thati Lopes, 33, contracena com Tony Ramos, 74. Não bastasse toda a apreensão por estar frente a frente com um dos maiores nomes da televisão brasileira, se não o maior, a moça ainda precisa passar suas falas com roupas sensuais e, muitas vezes, partir para momentos mais quentes com o veterano no bar/bordel da trama.

Nervosa, ela? Thati diz que já perdeu o medo de ensaiar e dar suas ideias para Tony, e pôde comprovar, na prática, aquilo que todo mundo fala: o ator é um gentleman, além de um profissional dos mais parceiros e generosos. "Ele me recebe com todo o carinho, é aberto a tudo. Só me faz entender o motivo de ser essa pessoa amada por todos", diz à reportagem a intérprete de Berenice.

É curioso notar que o termo "sugar daddy" costuma figurar entre os assuntos mais comentados pelos internautas nas redes sociais enquanto a novela está no ar. A expressão é usada para se referir a homens mais velhos com o fetiche de sustentar parceiros mais jovens, justamente o que sugere a interação entre Antônio La Selva e a personagem de Thati.

Ver um personagem de Tony se engraçando com mulheres mais novas desta maneira não é cena a qual os espectadores estejam acostumados, e Thati está ciente do impacto que as imagens causam. "Muita gente fala isso", concorda a atriz, que descarta qualquer perversidade ou malícia na história e nos diálogos.

Ela garante que tudo repercute de forma bem-humorada. "Fazemos as cenas para isso mesmo: divertir", diz a atriz, conhecida pelos esquetes do canal de humor no YouTube Porta dos Fundos, de onde afirma não ter a menor vontade de sair: "Consigo conciliar numa boa."

Thati, aliás, dividiu a tela com Xuxa em 2016, em um hilário vídeo do Porta, que virou meme. À época na Record, Xuxa faz uma visita surpresa na casa de uma fã. Ela não é reconhecida por Jéssica, personagem de Thati, visivelmente sem a menor paciência para aquela loira que bateu à sua porta. "Quem é essa gente toda aqui?", quer saber, desconfiada, ao ver a equipe da apresentadora.

"É para a Globo?", pergunta, um pouco mais animada. "Não, para a Record", responde a loira, deixando a moça murchinha, em uma sequência que inclui elogios para Angélica. Xuxa ainda é confundida com Eliana por Rafael Portugal, ao ir embora.