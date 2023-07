SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um apartamento em que Maisa Silva, 21, estava pegou fogo na manhã deste sábado (29) no Recife.

No Instagram, o empresário da atriz, Guilherme Oliveira, afirmou: "Maisa e seus amigos estão bem, contando com o apoio de familiares e pessoas queridas". A mensagem também foi repostada nas redes sociais da atriz.

A atriz foi vista chorando em frente ao prédio por uma equipe da emissora. Moradores do prédio relataram à Globo que Maisa estava no apartamento no 26º andar quando as chamas se iniciaram.

Ainda segundo a emissora, sete pessoas estavam no apartamento. Maisa e três amigas conseguiram sair por conta própria e dois jovens foram retirados do local em segurança com auxílio dos bombeiros. Os outros dois eram pessoas com deficiência, filho do proprietário do imóvel, e uma babá ?ela o carregou para fora do apartamento.

Em entrevista à Globo, o major Serafim, do Corpo de Bombeiros, descreveu o resgate dos dois jovens que ficaram no apartamento: "Tentaram se proteger no último cômodo, no quarto mais afastado das chamas. E isso aí ajudou. Eles foram entregues à equipe do Samu conscientes, acordados".

O síndico do edifício, em também entrevista à Globo, disse que o incêndio aconteceu após um curto-circuito no ar-condicionado de um dos quartos.

Maisa ainda não se pronunciou sobre o caso. Sua última postagem no Instagram é uma foto com as três amigas usando a mesma roupa com que foi vista chorando na frente do prédio.