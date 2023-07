SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neste sábado (29), Monica Iozzi deu detalhes sobre o problema de saúde que a levou a deixar o elenco da novela "Elas por Elas" (Globo), da qual seria uma das protagonistas. A atriz começou a gravar como a personagem Natália, mas as cenas serão refeitas com Paloma Duarte em seu lugar.

Iozzi relatou ao site oficial da novela que teve "muita febre que não cedia, desmaio, vômito, diarreia e desidratação" antes de tomar a decisão em conjunto com a direção da novela. "Fiquei bem assustada", afirmou.

Ela afirmou que "não tem diagnóstico fechado", mas descartou algumas hipóteses que circulam por aí. "As pessoas são muito loucas. Tem programa já especulando qual doença, falando que estou câncer", reclamou. "Entendo o povo ficar abismado, porque eu já estava no trabalho e tinha tido divulgação, mas é questão de prevenção e cautela."

A atriz diz que não queria comprometer o trabalho da equipe ao perceber que não conseguia se curar completamente de uma virose. "À priori, tive uma baixa de imunidade muito violenta, a ponto desta primeira virose não ter sido totalmente curada", lamentou. "Ela se amenizou por conta dos remédios, mas, conforme fui os tirando, ela voltou de forma ainda mais violenta."

Ainda segundo Iozzi, a direção disse a ela que as portas continuavam abertas para ela na Globo, onde ela poderá voltar para outros projetos no futuro. "Não teve atrito", afirmou. "Todo mundo super se preocupou comigo: os colegas de elenco, a produção, a Amora [Mautner, diretora artística], os outros diretores, o Zé Villamarim [diretor do núcleo de Teledramaturgia da TV Globo]..."