SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Assim como milhares de pessoas fizeram na última semana, Malala Yousafzai, 26, resolveu conferir o filme "Barbie". Ela aproveitou para fazer uma foto em uma instalação instagramável que simula a caixa da boneca, colocada próxima a diversos cinemas ao redor do mundo como forma de divulgação.

A foto, claro, foi parar nas redes sociais da ativista paquistanesa. O que ninguém poderia prever era que a legenda escolhida por ela se encaixaria tanto com a trama do filme de Greta Gerwig, que mostra um mundo cor-de-rosa com mulheres ocupando os postos de comando mais importantes.

"Esta Barbie tem um prêmio Nobel, e ele é só o Ken", brincou a jovem, que posou ao lado do marido, Asser Malik. Malala foi a pessoa mais jovem a receber um Nobel, o da Paz em 2014, por sua luta para garantir a educação de meninas em seu país.

A ativista fez questão de explicar que a legenda era apenas uma brincadeira. "Espero que não magoe todos os Kens como acontece no filme", comentou. Ela ainda disse que gostou do longa estrelado por Margot Robbie. "Amamos o filme, achamos muito engraçado e profundo", disse.

Entre os comentários, diversos elogios para o bom humor da paquistanesa. Vários internautas disseram que ela "zerou a trend", ou seja, consideram que ninguém vai conseguir fazer uma legenda melhor que a laureada.