Xuxa, 60, relembrou sua relação com o ex e sua vontade de ser mãe. No terceiro episódio de "Xuxa, o documentário" (Globoplay), a apresentadora disse que "usou" Luciano Szafir, 54.

VONTADE DE TER FILHOS

"Queria ter filho antes dos 35 anos e comecei a buscar aos 33. Já estava namorando o Luciano, mas ele veio com a seguinte frase: 'Vamos ter filhos só se a gente casar'. Aí respondi que não queria casar. E ele respondeu que então a gente não ia ter filho. E eu disse: 'Tá bom'."

INSEMINAÇÃO

"Fiquei sabendo tudo sobre inseminação. E ele perguntou: 'Você vai fazer uma inseminação me namorando?' E eu perguntei: 'Ué, você não namoraria uma mulher que já tem um filho? Qual é o problema?'. E ele: 'Sim, mas você vai estar grávida e eu vou estar te namorando?'"

SEM OBRIGAÇÃO DE CASAR

"Comecei a fazer teste de ovulação, aí veio o Luciano, ficou de joelhos na minha frente e disse: 'Não faz isso... Dá um pai para esse teu filho'. Respondi que ele queria casar e eu não queria. Sugeri que a gente se separasse por nove meses e depois a gente voltava a namorar. Mas aí ele disse: 'Tá bem, a gente não precisa casar'."

GRAVIDEZ

"Se não precisava casar, eu avisei: 'Vou estar ovulando em 24 horas. Quer tentar?' E foi na primeira tentativa. A gente sempre teve relações com camisinha e foi a primeira vez que ele tirou, ele não queria tirar de jeito nenhum, a não ser casado."

Em entrevista ao Gshow, Xuxa detalhou sobre a situação contada no documentário:

"Usou" Szafir: "Tem muita verdade nisso. Como as pessoas falam, eu o usei. Mas, na realidade, ele sabia de tudo. Quando chegou para me namorar, falei para ele que queria só um ficante e depois disse que o meu relógio biológico estava indo, queria ser mãe."

PRESSÃO PARA CASAMENTO

"Eu ia fazer a inseminação mesmo namorando ele de vez em quando. Na minha cabeça, não queria usá-lo. Na minha cabeça, queria usá-lo, sim, de vez em quando, para ficar do lado dele porque gostava da relação com ele. Só não gostava o suficiente para me casar com ele. Sempre foi o sonho dele e nunca foi o meu."

RELAÇÃO DOS DOIS

"Como as pessoas não sabem, dizem: 'Ela usou ele'. Sim, eu usei, como ele também me usou para a gente ser feliz ali na hora da relação, do sexo e tudo mais. Fui verdadeira o tempo todo, como ele também foi. Ele não foi obrigado a tirar a camisinha."