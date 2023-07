SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ana Maria Braga relembrou o início de sua carreira no programa Note e Anote, da Record TV, onde já ensinava receitas culinárias e contava com a companhia do Louro José, antes de migrar para a Globo. A apresentadora participou do Domingo Espetacular, em edição especial de comemoração aos 70 anos da emissora.

Segundo Ana Maria, de início, ela recebia cerca de CR$ 1000, o que equivale a cerca de R$ 0,36 atualmente. A apresentadora também disse que a "deram as câmeras e a oportunidade de falar". Fora isso, ela levava até os próprios utensílios de cozinha: "não tinha nada aqui. Trazia prato, trazia garfo, comecei do zero vírgula zero fazendo coisas simples para as mulheres".

À medida que o programa foi crescendo e a audiência foi subindo, a situação mudou: "comecei a ganhar 'dindin'". Reportagem da Folha de 1997 apurou que ela chegou a ganhar R$ 200 mil por mês só com merchandising.

O programa chegou a ficar seis horas por dia no ar. Somando o Note e Anote com o Programa da Ana Maria Braga, ela entrou para o Guiness Book como a apresentadora de TV brasileira que permanece mais tempo ao vivo.

Após sete anos, Ana Maria deixou a Record e assinou com a Globo.