SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A rapper Cardi B se envolveu em uma polêmica durante sua apresentação na Drai's Nightclub, em Las Vegas, no último sábado (29). Segundo informações obtidas pelo Variety, após a artista ter atirado um microfone em um membro da plateia, o Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas confirmou que uma mulher relatou ter sido vítima de agressão.

"No dia 30 de julho de 2023, um indivíduo compareceu a uma delegacia para denunciar uma agressão", declarou o Departamento de Polícia. "De acordo com a vítima, ela estava participando de um evento em 29 de julho de 2023, em uma propriedade localizada no bloco 3500 da Las Vegas Boulevard. Durante um show, ela foi atingida por um objeto lançado do palco."

Apesar do incidente, até o momento não foram feitas prisões ou aplicadas multas relacionadas ao caso. Segundo relatos e vídeos postados online, o ato de arremessar o microfone aconteceu após um espectador ter lançado uma bebida em direção à cantora durante o show. A identidade do indivíduo que atirou a bebida e da pessoa que relatou ter sido atingida pelo microfone ainda não foram esclarecidas.

Esse episódio é apenas mais um na série de incidentes perigosos que têm ocorrido na indústria musical nas últimas semanas. Recentemente, Bebe Rexha quase foi atingida por um celular lançado por um fã em Nova York, assim como Harry Styles também foi alvo de um objeto não identificado durante uma apresentação em Viena.