SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após a apresentadora Regina Volpato, 55, deixar o "Mulheres" (Gazeta), programa que apresentava desde 2018, Pamela Domingues e Regiane Tápias assumiram a atração.

As duas jornalistas já faziam parte da equipe e agora, estão no comando do programa.

Regiane Tápias é apresentadora e jornalista formada pela Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP). Ela trabalha na TV Gazeta desde 2006 e já comandou os programas BestShopTV, Mix Mulher, TV Culinária e o Manhã Gazeta.

Pamela Domingues é apresentadora e repórter de TV. Ela cursou Rádio e TV na FAAP e fez pós-graduação na Faculdade Cásper Líbero. A profissional também começou a trabalhar na TV Gazeta em 2006 no programa BestShopTV

Em 2010, Pamela se tornou repórter do "Mulheres"

Regina Volpato deixou a atração por não aceitar redução salarial da TV Gazeta e acertou sua saída da emissora.

"Foram 20 horas semanais ao vivo durante 5 anos e meio, mais de 1200 programas e muitos "Mais Um Pedaço". Obrigada pelo seu carinho e recepção comigo desde o início. Por aqui, nada se altera! Sempre juntas", escreveu ela no Instagram.