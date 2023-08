SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Primeiro show de comédia solo de Cacau Protásio, "100% Cacau", que acaba de estrear em São Paulo, pode deixar os homens da plateia afugentados num primeiro momento. Ela conta, no entanto, que tudo se resolve até o final da apresentação.

"É assustador quando eu começo a falar de vagina. Depois, vou contando histórias com meu marido, e os homens vão achando graça. Aí, quando vêm me abraçar, eles falam 'lá em casa eu passei por isso, ela está na menopausa, ficou com a perereca seca'", diz.

Carregado de piadas sobre virgindade, tesão e vaginas, o show tenta romper com a ideia de que mulher não dá risada com sexo. Aos 48 anos, Protásio clama no palco para que as pessoas percam a vergonha de falar de temas como menopausa.

"Homem não coça o saco toda hora? A gente não se coça nem passa a mão na perereca. Ela fica ali, intocável. Só de falar a palavra perereca já parece que agride, né? A pessoa fica assustada", diz a atriz.

100% CACAU

Quando Sáb. às 20h e dom. às 19h

Onde Teatro Gazeta - av. Paulista, 900, São Paulo

Preço R$ 70 em sympla.com.br

Classificação 12 anos

Elenco Cacau Protásio

Direção Cacau Protásio