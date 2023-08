SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - São Paulo recebe várias estrelas da música nacional e internacional ao longo do mês de agosto. Quando se olha para a escalação de fora do Brasil, há a vinda da banda Ateez, que integra a vasta lista de fenômenos do k-pop e faz shows ainda com ingressos disponíveis no Allianz Parque.

A lista de grandes atrações nacionais é obviamente maior, com um misto d e artistas com anos de estrada e gigantes que dominam rádio e streaming atualmente ?Caetano Veloso faz uma nova visita à cidade com sua turnê "Meu Coco" e o festival Farraial agrupa, em um só dia, artistas do porte de Ana Castela e João Gomes.

Também há espaço na agenda para nomes em ascensão e elogiados da música brasileira. É o caso da paulista Luiza Lian, que lança seu novo álbum "7 Estrelas - Quem Arrancou o Céu" no teatro do Sesc Pompeia, e do rapper Febem, que toca no Sesc Belenzinho.

Confira, abaixo, uma seleção de apresentações que preenchem a agenda musical da capital paulista neste mês.

*

Ateez

Criada em 2018, a boy band sul-coreana é a única do gênero k-pop a tocar no Allianz Parque além do fenômeno BTS. O grupo, um dos principais nomes em ascensão fora da Coreia do Sul, desembarca pela primeira vez na América do Sul com a turnê "The Fellowship: Break the Wall".

Allianz Parque - av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca, Instagram @allianzparque.

Sáb. (26), às 18h.

A partir de R$ 390 em Eventim

Blitz

A mistura de ritmos musicais experimentada pelo grupo formado na década de 1980 ?que passa por rock, pop, reggae e blues? se condensa na "Turnê Sem Fim", que relembra hits como "A Dois Passos do Paraíso" e "Você Não Soube Me Amar".

Tokio Marine Hall - r. Bragança Paulista, 1.281, Várzea de Baixo. Instagram @tokiomarinehall.

Sáb. (5), às 22h.

A partir de 120 em Ingresse

Caetano Veloso

O álbum "Meu Coco", lançado em 2021 por Caetano, dá nome e repertório à apresentação que retorna ao Espaço Unimed em mais duas datas com poucos ingressos disponíveis. Na sexta, o espaço tem apenas a opção de assentos em mesas, e no sábado, o público também pode escolher assistir ao show na pista.

Espaço Unimed - r. Tagipurú, 795, Barra Funda, Instagram @espacounimed.

Sex. (25) e sáb. (26), às 22h.

A partir de R$ 280 em Ticket360

Epik High

Importante nome da cena do hip-hop sul-coreano, o trio formado por Tablo, Mithra Jin e DJ Tukutz em 2003 leva sua música que trata de temas como saúde mental e questões sociais para o palco do Vibra.

Vibra São Paulo - av. das Nações Unidas, 17.955, Vila Almeida, Instagram @vibrasaopaulo.

Dom. (6), às 20h30.

A partir de R$ 185 em Sympla

Febem

O rapper paulista, que também integra o projeto Brime!, toca músicas de seu trabalho mais recente, "Jovem OG", de 2021.

Sesc Belenzinho - r. Padre Adelino, 1.000, Belenzinho, Instagram @sescbelenzinho.

Sáb. (26), às 20h30.

A partir de R$ 12 em Sesc

Farraial

Um lineup de peso do sertanejo, piseiro e outros gêneros musicais ocupa um dia inteiro da Arena Anhembi ?tocam Ana Castela, Bruno e Marrone, Gustavo Mioto, João Gomes, Jonas Medeiros, Maiara e Maraisa, Mari Fernandez, Pedro Sampaio e Zé Neto e Cristiano.

Arena Anhembi - av. Olavo Fontoura, 1.209, Santana, Instagram @farraial.

Sáb. (19), às 12h.

A partir de R$ 460 em Ticket360

Ferrugem, Belo e Menos É Mais

O clima de romance domina o CTN nesta noite, que reúne os responsáveis por grandes sucessos do pagode e do samba.

Centro de Tradições Nordestinas - R. Jacofer, 615, Limão.

Sex. (28), às 20h.

A partir de R$ 110 em Ticket360

Frejat

O músico apresenta seu show Frejat Trio Eletro Acústico, pensado para criar novas texturas e arranjos musicais para sucessos conhecidos de sua carreira, como "Amor Pra Recomeçar" e "Por Você". Também entram no balaio canções de Luiz Melodia e outras faixas pouco visitadas pelo artista.

Teatro Bradesco - Bourbon Shopping - r. Palestra Itália, 500, 3° piso, Perdizes.

Sex. (4), às 21h.

A partir de R$ 120 em Uhuu

Hermeto Pascoal e Grupo

O multi-instrumentista alagoano se apresenta com seu grupo, conhecido como Nave Mãe, e toca seus experimentalismos sonoros com show de abertura de Rafael Beck e Felipe Montanaro e discotecagem de DJ Abud.

Casa Natura Musical - r. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, região oeste, Instagram @casanaturamusical.

Qui. (10), às 21h30.

A partir de R$ 140 em Sympla

Johnny Hooker

Na apresentação "Clube da Sofrência - Uma Homenagem a Marília Mendonça", o artista une seu repertório ao de Marília Mendonça e desfila canções que falam de amor e muita dor de cotovelo.

Cine Joia - pça. Carlos Gomes, 82, Liberdade, Instagram @cine_joia.

Qui. (17), às 20h.

A partir de R$ 70 em Inti

Luiza Lian

Conhecida pelas apresentações que também têm forte apelo visual, com projeções e lasers, a artista paulistana lança seu primeiro álbum em cinco anos, "7 Estrelas - Quem Arrancou o Céu", em dois shows no teatro do Sesc Pompeia.

Sesc Pompeia - av. Clélia, 93, Água Branca, Instagram @sescpompeia.

Sáb. (12), às 21h, e dom. (13), às 18h.

A partir de R$ 12 em Sesc

Pato Fu

A banda mineira liderada por Fernanda Takai celebra seus 30 anos em turnê que passa pela Audio e por canções que amarram um repertório baseado em treze álbuns. É a chance de relembrar hits como "Canção Pra Você Viver Mais" e "Sobre o Tempo".

Audio - av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, Instagram @audio.

Sex. (4), às 21h.

A partir de R$ 80 em Ticket 360

Pixote

A banda é outra que, assim como o Pato Fu, celebra três décadas de existência com show. No Teatro Bradesco, o grupo passeia por seu repertório de pagode que inclui antigas, como "Mande um Sinal" e mais recentes, como "Vou Ver te Aviso".

Teatro Bradesco - Bourbon Shopping - r. Palestra Itália, 500, 3° piso, Perdizes.

Sex. (4), às 21h30.

A partir de R$ 120 em Uhuu

Sandy

A cantora paulista faz show de sua turnê de 2023, que percorre canções lançadas ao longo de sua carreira solo e também guarda um espacinho para músicas de outros intérpretes e da dupla com o irmão, Junior Lima.

Espaço Unimed - r. Tagipurú, 795, Barra Funda, Instagram @espacounimed.

Sex. (11), às 21h30 e sáb. (12), às 20h30.

A partir de R$ 240 em Ticket360

Supla

O 18º álbum da carreira do cantor paulistano, "Supla e os Punks de Boutique", deste ano, é lançado em show no Sesc Santo Amaro com direito à venda de vinis especiais.

Sesc Santo Amaro - r. Amador Bueno, 505, Santo Amaro, Instagram @sescsantoamaro.

Sáb. (12), às 20h.

A partir de R$ 10 em Sesc