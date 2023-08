RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma das cantoras mais populares do atual cenário pop, a americana Lizzo está sendo acusada por três ex-dançarinos de assédio sexual e criação de um ambiente de trabalho hostil. A informação vem da NBC News, que teve acesso ao processo nesta terça-feira (1).

Entre as acusações, o trio afirma que a artista teria forçado um dos acusadores a tocar em pessoas nuas em uma boate de Amsterdam, Holanda. Outra incriminação envolve a divulgação de que os dançarinos bebiam durante o expediente. O caso foi aberto no Tribunal Superior de Los Angeles, Estados Unidos, e também acusa Shirlene Quigley, líder do grupo de dança de Lizzo, 35, de assédio religioso e racial.

"A natureza impressionante de como Lizzo e sua equipe de gestão trataram seus artistas parece ir contra tudo o que a cantora defende publicamente, enquanto em particular ela envergonha seus dançarinos e os rebaixa de maneiras que não são apenas ilegais, mas absolutamente desmoralizantes", afirmou à reportagem o advogado dos dançarinos, Ron Zambrano.

Lizzo, que já rebateu os comentários de Kanye West sobre seu peso, e conhecida por apoiar o movimento body positvity, que valoriza a aceitação do corpo, e defende os direitos das mulheres e minorias.