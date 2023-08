SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A modelo Andressa Urach já está colhendo frutos de sua conta em uma plataforma de conteúdo adulto. Conforme comunicado, nesta terça-feira (1), a influenciadora se tornou a líder do ranking de perfis mais acessados do Privacy uma semana após ingressar no serviço.

Segundo ela, a experiência tem sido incrível e possibilitado maior proximidade com os fãs. "Está sendo muito gratificante essa relação, eles me enviam mensagens e eu busco produzir conteúdo que os agrade", afirma Andressa, no comunicado. "Atendo aos pedidos dos fãs e já estou produzindo materiais exclusivos para a plataforma".

Embora a modelo não tenha revelado números específicos de seus ganhos financeiros, é evidente que os ganhos devem ser altos - os conteúdos estão disponíveis por assinatura a partir de R$ 200. O objetivo dela é atingir um milhão de inscritos. "Financeiramente, está dando um ótimo retorno. Estou muito feliz com o resultado, muitas pessoas estão assinando", garante ela.

Recentemente, Andressa também foi alvo de comentários por seu ex-marido ter conseguido a guarda unilateral do filho deles.