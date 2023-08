RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Giovana Cordeiro, atriz que protagoniza "Fuzuê", a próxima novela das sete da Globo, afirma que não se vê como uma mulher negra. Em entrevista à reportagem, durante o evento de lançamento da trama inédita, no Rio de Janeiro, ela pediu para explicar aos repórteres sua visão sobre representatividade, diante de outros folhetins da emissora apostarem em atrizes negras, como Sheron Menezzes (em "Vai na Fé") e Barbara Reis (em "Terra e Paixão").

"Antes de começar esse assunto, eu não me tenho como uma mulher negra, não me reconheço como mulher negra", começou Giovana. "Eu acho que na minha trajetória inclusive, como atriz, isso começou a ser um questionamento para mim. Então eu procurei muito saber assim como eu me reconhecia."

Ela conta que passou a procurar mais sobre autodeclaração e, a partir de sua trajetória e do que vivenciou em sua família, não se enxerga "como uma mulher negra". "Me enxergo nessa brasilidade, nessa mesticidade que a gente que a gente tanto fala, mas tá muito distante de ser uma luta de uma mulher preta. Então valorizo muito inclusive esse lugar de conquista tanto da Bárbara [Reis], já que começamos juntas: ela atuando e eu fazendo participação em 'Dois Irmãos'. Então ver essa vitória, ver 'Vai na Fé' com todo aquele elenco também de artistas pretos."

Por fim, Giovana afirma que fica feliz com "esse lugar sendo ocupado por pessoas que merecem". "Enfim não só porque pelo que representam, mas também pelos artistas que são", finaliza.