SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O microfone que a cantora Cardi B arremessou na direção de uma fã foi colocado em um leilão. E os lances já ultrapassam a casa dos R$ 145 mil. Até o momento foram mais de 40 deles.

Ao TMZ, Scott Fisher, o proprietário da produtora de áudio The Wave in Sin Citynos que é dona do microfone, disse que decidiu leiloar o objeto para beneficiar algumas instituições de caridade, dentre elas uma que ajuda adolescentes e jovens adultos com necessidades especiais.

De acordo com Fisher, o preço original do objeto está em torno dos R$ 4.785 pela cotação atual. Os lances poderão ser dados até a próxima terça-feira (8).

Segundo informações obtidas pelo Variety, após a artista ter atirado um microfone em um membro da plateia, o Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas confirmou que uma mulher relatou ter sido vítima de agressão.

"No dia 30 de julho de 2023, um indivíduo compareceu a uma delegacia para denunciar uma agressão", declarou o Departamento de Polícia. "Conforme a vítima, ela estava participando de um evento em 29 de julho de 2023, em uma propriedade localizada no bloco 3500 da Las Vegas Boulevard. Durante um show, ela foi atingida por um objeto lançado do palco."

Apesar do incidente, até o momento não foram feitas prisões ou aplicadas multas relacionadas ao caso. Segundo relatos e vídeos postados online, o ato de arremessar o microfone aconteceu após um espectador ter lançado uma bebida em direção à cantora durante o show. A identidade do indivíduo que atirou a bebida e da pessoa que relatou ter sido atingida pelo microfone ainda não foi revelada.

Anitta defendeu Cardi B do ataque de fúria. "Agora as pessoas estão fazendo isso para hypar na internet, jogando coisa no artista que está no palco. Me dá um ranço, me dá um ódio. Me sobe um negócio aqui", disse a brasileira em vídeo publicado em suas redes sociais. Anitta fez um feat com Cardi B na música "Me Gusta".