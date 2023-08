SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Anitta, 30, se irritou em uma live que fez durante viagem para a Grécia. A cantora falou abertamente sobre o namoro com Simone Susinna, 29, e não admitiu quando fãs afirmaram que ela venceu na vida por causa do boy.

A cantora não gostou dos comentários que diziam que ela venceu na vida por namorar com o ator de "365 Dias" e afirmou que tudo conquistado foi mérito de seu trabalho. "Não admito dizerem que eu venci na vida por causa de boy. Esse papo que ninguém quis assumir? Quem disse? O boy que decide? Eu venci na vida porque eu arrasei, trabalhei igual uma jumenta durante 12, 13 anos, quebrei recordes, fiz coisas que ninguém nunca fez no país inteiro, dei meu nome, tirei minha família da pobreza, me sustentei, gerei emprego, por isso venci. Uma hora dessas? Vai falar isso para mim e vai tomar meu carão", falou.

No momento, Simone estava próximo à namorada e afirmou que quem venceu com o relacionamento foi ele. "Eu que venci na vida", disse o ator.

Anitta brinca com a beleza de Susinna e diz que o namorado parece feito por inteligência artificial. "Parece que esse senhor foi feito em um app de inteligência artificial de tão perfeito. Não tenho essa beleza? Estou nem aí. Vocês já olharam para mãe natureza? Quem tem a juba? O leão ou a leoa? Quem tem os negócios enfeitados? O galo ou a galinha? Eles que têm que conquistar a gente. Quem vence na vida são eles quando conseguem ficar com a gente, pelo amor de Deus. Me acho o máximo, para mim sou fodona", brincou.

Por fim, a brasileira diz que está muito feliz com o novo namorado e vivendo sua melhor fase. "Estou muito feliz que consegui um boy maravilhoso, sim. Maravilhoso que ele esteja beijando meus pés, que maravilha. Não podemos exigir menos que isso, mas isso não é um motivo para agente se achar mais ou menos. Estou na minha melhor fase. Gostosa, linda, amada, rica e com a saúde mental em dia."

Anitta e Simone Susinna estão curtindo dias Mykonos, na Grécia. Recentemente, o casal fez tatuagem juntos.