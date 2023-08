SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ilustrador e infografista da Folha de S.Paulo Luciano Veronezi assume, a partir desta segunda-feira (7), as caricaturas em tempo real do programa Roda Viva, na TV Cultura. Sem um cartunista definitivo desde a morte de Paulo Caruso, em março deste ano, o programa vinha adotando um sistema de rodízio de desenhistas a cada edição.

Veronezi participou do Roda Viva durante esse período de revezamento em maio, quando o entrevistado foi o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. O cartunista afirma que a experiência de ilustrar ao vivo é singular. "Para todos nós, que não somos o Paulo, [esse processo] é uma incógnita", diz.

Seu antecessor se sentou na cadeira do Roda Viva em 1987, e até seu último dia no programa criou caricaturas de personagens influentes da história do Brasil redemocratizado.

Sobre as inevitáveis comparações, Veronezi é bem resolvido. "Paulo Caruso foi um gênio. Ele é e sempre vai ser insubstituível. Eu vou estar lá ocupando esse espaço, mas o Paulo sempre vai ser o Pelé".

Os dois tinham uma relação bastante próxima. "Conheci o Paulo nos anos 2000. Ele me pegou pela mão e me ensinou os caminhos para eu me tornar cartunista", afirma Luciano. "Virou um grande amigo, um compadre. Batizou meus filhos e nunca ficou distante. Essa relação é um 'plus' nesse convite para dar seguimento ao trabalho dele."

Com quase 20 anos de carreira, Veronezi já atuou nos principais veículos de mídia do Brasil. O ilustrador também acumula condecorações nacionais e internacionais, como o Prêmio Folha de Jornalismo, o Mapa Cultural Paulista e o Malofiej Awards e Society for News Design.

O entrevistado do Roda Viva da próxima segunda-feira será o secretário de Educação, Renato Feder.