SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Anitta se irritou com os fãs durante uma live que fez em suas redes sociais, enquanto estava na Grécia. A artista teria se enfezado depois que usuários alegaram que ela teria vencido na vida por namorar Simone Susinna, ator conhecido pela franquia "365 Dias".

"Não admito dizerem que eu venci na vida por causa de boy", rebateu a cantora durante a interação com os fãs. "Esse papo que ninguém quis assumir? Quem disse? O boy que decide? Eu venci na vida porque eu arrasei, trabalhei igual uma jumenta durante 12, 13 anos, quebrei recorde, fiz coisas que ninguém nunca fez no país inteiro, dei meu nome, tirei minha família da pobreza, me sustentei, gerei emprego, por isso venci."

A cantora também brincou com o visual do namorado, afirmando que ele parece feito por inteligência artificial. "Parece que esse senhor foi feito em um app de inteligência artificial de tão perfeito", disse na transmissão.

Anitta e Susinna no momento estão a passeio em Mykonos, ilha grega popular pelo turismo e as danceterias. O casal chegou a fazer uma sessão de tatuagem na viagem.

Além de Anitta, o ator também participou da live e concordou com as declarações da cantora. "Eu que venci na vida", respondeu Susinna logo depois da artista reclamar dos fãs.