SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Apesar de vários dos grandes atores de Hollywood estarem ausentes dos protestos que têm tomado Los Angeles em meio à greve promovida pelo SAG-Aftra, sindicato da categoria, muitos têm participado da paralisação nos bastidores.

De acordo com o The New York Times, Meryl Streep e George Clooney, por exemplo, lideraram um movimento que conseguiu arrecadar, nas últimas três semanas, mais de US$ 15 milhões para os atores em greve, por meio da fundação SAG-Aftra Foundation.

Cada uma das estrelas doou US$ 1 milhão, cerca de R$ 4,9 milhões, e foi atrás de alguns dos nomes mais bem pagos das indústrias de cinema e televisão para que fizessem o mesmo. Doaram a mesma quantia Matt Damon, Leonardo DiCaprio, Hugh Jackman, Dwayne Johnson, Nicole Kidman, Julia Roberts, Arnold Schwarzenegger e Oprah Winfrey.

Os casais Jennifer Lopez e Ben Affleck e Ryan Reynolds e Blake Lively também deram à organização o mesmo valor. Courtney B. Vance, presidente da fundação, fez um apelo para que mais atores do alto escalão se juntem a eles.

Entre as principais demandas da greve, que paralisou diversas produções americanas, está justamente salários melhores para atores que não são conhecidos pelo grande público --em especial, figurantes e dubladores.

A classe também quer condições de trabalho mais justas e limitações no uso de inteligência artificial pelos grandes estúdios, que hoje testam a tecnologia e ameaçam vagas de emprego na indústria. Em paralelo, os roteiristas de Hollywood também fazem greve, por demandas semelhantes.