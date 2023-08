SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Galeria Nacional da Austrália, em Camberra, maior museu de arte do país, vai devolver ao Camboja três estátuas budistas que haviam saído de seu local de origem há pelo menos 15 anos, pelas mãos de um traficante de obras de arte.

Exposto desde 2011 na instituição, o conjunto é composto por duas peças menores e uma grande representação da divindade Avalokiteshvara feita em bronze. Ela foi criada entre os séculos nove e dez.

A decisão foi tomada após uma longa investigação sobre a rota das peças do Camboja à Austrália. De acordo com os documentos, há cerca de 15 anos, o trio deixou uma área rural na fronteira com o Vietnã pelas mãos do traficante Douglas A.J. Latchford, que o vendeu ao museu em 2011.

Agora, a expectativa é que as esculturas sejam enviadas, dentro de três anos, a Phnom Penh, capital do Camboja. O tempo se deve à necessidade de o governo local preparar um local para que as peças sejam expostas adequadamente.

"É uma oportunidade de corrigir um erro histórico, mas também de fortalecer nossos laços e aprofundar nosso conhecimento", disse Susan Templeman, enviada especial para as artes do governo australiano, numa cerimônia na semana passada, de acordo com o The New York Times.

A decisão é mais uma em meio à onda de devoluções de artefatos históricos que acomete museus e galerias ao redor do mundo, em especial na Europa. O Museu Nacional da Dinamarca, por exemplo, anunciou no mês passado que devolveria ao Brasil um manto tupinambá considerado sagrado pelos membros da etnia indígena.