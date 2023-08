SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A época em que as flores rosas colorem jardins do Parque do Carmo, em Itaquera, São Paulo, chegou. A tradicional Festa das Cerejeiras, organizada pela comunidade japonesa da região leste começa nesta sexta-feira (4). A novidade deste ano é que a festa se estende por dois finais de semana de agosto, nos dias 5 e 6, 11, 12 e 13.

A programação do evento conta com apresentações de dança folclórica, música, e artes marciais e grupos de Taiko, os tradicionais tambores japoneses. Além disso, na parte gastronômica, haverá uma praça de alimentação com pratos típicos como udon, yakisoba, sushi e gyoza.

A atração principal é o Bosque das Cerejeiras repleto de sakuras, flores de cerejeira, onde será realizado o hanami, que é contemplação das cerejeiras por um bom tempo. A árvore é um símbolo do Japão e se tornou marca dos descendentes da comunidade nipônica.

Faz parte da programação também atividades no planetário do parque. Nos sábados e domingos do evento acontecem sessões que contam lendas da cultura japonesa relacionadas a estrelas das 13h às 18h, de uma em uma hora. Duas exposições também estarão disponíveis para o público visitar.

Em paralelo acontece também o 3º Festival das Estrelas, em que os visitantes poderão escrever pedidos em tiras de papéis consideradas sagradas, chamadas de tanzaku, que serão queimadas na cerimônia de encerramento.

Para facilitar o acesso dos visitantes ao festival, a SPTrans criou a linha 4050/10 Metrô Itaquera ? Pq. do Carmo, para os dias do evento, no período das 8h às 18h15.

FESTA DA CEREJEIRA

Quando 4, 5 e 6, 11, 12 e 13/8.

Onde Parque do Carmo - Av. Afonso de Sampaio e Sousa, 951, Itaquera, região leste

Preço Grátis

Link: https://www.instagram.com/festadascerejeiras/