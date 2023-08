SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cervejeiros não precisam de uma desculpa para ir ao seu pub, brewpub ou taproom favorito em plena sexta-feira, mas a primeira sexta de agosto traz um bom motivo. A data, que neste ano cai no dia 4, é conhecida desde 2007 como o Dia Internacional da Cerveja -ideia de um americano feliz da Califórnia que logo se popularizou em todos os cantos etílicos do mundo.

Em São Paulo, bares oferecem descontos ou promoções em copos, latas ou growlers (aquele garrafão de um litro para levar para casa... ou não). Confira algumas dicas para celebrar o malte, a levedura e o lúpulo... e a água.

ESCONDERIJO

Abrigo das cervejas da Juan Caloto, o Esconderijo mantém o clima de velho-oeste dos rótulos, com pequeno salão (ou saloon), decoração rústica, belo balcão e até um piano centenário, que funciona. Nesta sexta (4), todos os chopes disponíveis nas oito torneiras e as latas estão com 10% de desconto. Bom momento para provar a imperial stout Uno a Menos para Dividir la Recompensa (R$ 32).

R. Gandavo, 398, Vila Clementino, região sul, @esconderijo.juancaloto

HOCUS POCUS

No largo da Batata, a filial paulista da cervejaria carioca oferece 20% de desconto em todos os growlers de 1 litro na sexta (4). Quem for à casa pode aproveitar também para saborear as quatro novas IPAs, lançadas na quinta (3), para já entrar no clima do IPA Day SP (no sábado, 5, na Cervejaria Tarantino). São duas New England IPAs e duas West Coast IPAs, que trazem aromas variados, como goiaba ou pêssego. Quem consumir cinco copos de 300 ml das novidades leva um chaveiro-abridor da casa.

R. Fernão Dias, 690, Pinheiros, região oeste, @hocuspocussp

KIA ORA

Desde o dia 1º, e até sábado (5), o pub do Itaim celebra o Dia da Cerveja com uma promoção; na compra de três pints, a quarta é por conta da casa. Os rótulos selecionados são três versões do chope Wallaby, novidade no menu: uma hop lager, uma india pale ale (com o nome de Young) e uma stout (R$ 32, cada uma).

R. Dr. Eduardo de Souza Aranha, 377, Itaim Bibi, região sul, tel.: 98416-0330, @kiaorabar

O'MALLEY'S

O tradicional pub de estilo irlandês na região dos Jardins terá latas de 500 ml de rótulos importados a preços especiais no dia 4 de agosto. Entre eles, a clássica inglesa London Pride, por R$ 29, ou a alemã Karlsbrau Kellerbier, por R$ 17. Tem também a garrafa da Black Cab Stout, da Fuller's, por R$ 35. Às sextas, a pint de Blue Moon sai com 20% de desconto. Para completar o dia, shows com Will Nery (rock acústico), às 19h, e Sondbroder (pop rock), às 23h.

Al. Itu, 1.529, Jardim Paulista, região central, tel.: 3086-0780, @omalleysbar

SOUL BOTEQUIM

Mais de 20 torneiras enchem os copos com marcas nacionais, como a dry stout da Rueira (R$ 29,90, a pint) ou a double IPA da Dádiva (R$ 34,90), além de quatro estilos da Burgman mais em conta. No Dia da Cerveja, a promoção é voltada para quem vai levar a cerveja para casa, com os growlers de 1 litro com 20% off.

Av. Padre Antônio José dos Santos, 812, Cidade Monções, região sul, @soulbotequim

TANK BREWPUB

Dos mesmos criadores do Ambar, também em Pinheiros, o brewpub (ou seja, produz a cerveja no local) celebra o Dia da Cerveja com uma promoção em parceria com a Tabasco. A casa oferece o combo com a porção Franfrito (asinhas e coxinhas de frango crocante, com especiarias e um toque da pimenta Jalapeño) e a cerveja invernal doppelbock Tankator por R$ 50. Quem preferir pedir a promoção com duas cervejas do estilo, paga R$ 60 (dica: peça a cerveja com o poking, que aquece a espuma e estimula os caramelos no copo).

R. Amaro Cavalheiro, 45, Pinheiros, região oeste, tel. 93208-2352, @tank_brewpub

TAP TAP BAR

Carlos Lima faz a curadoria de cervejas e chopes rotativos, engatados nas 16 torneiras da casa na esquina da praça Roosevelt. A seleção pode incluir estilos como a irish red ale da santista Everbrew (R$ 20, 300 ml) ou a american IPA da gaúcha Guarnieri (R$ 26, 300 ml). Na sexta (4), algumas torneiras selecionadas estão com valor promocional: paga a de 300 ml e leva a de 450 ml.

R. da Consolação, 455, Consolação, região central, tel.: 98522-9294, @taptapsp