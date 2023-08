SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A investigação da polícia envolvendo a rapper Cardi B por um incidente durante sua apresentação no Drai's Beachclub, em Las Vegas, chegou ao fim. Após lançar um microfone em direção a um fã que teria arremessado um copo em sua direção, uma denúncia foi realizada e o Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas investigou o caso.

Em nota divulgada pelos advogados de Cardi B, nesta quinta-feira (3), a informação é de que o processo foi encerrado. "Esta tarde fomos informados pelo Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas que, como resultado de sua investigação, não haverá acusações contra Cardi. Em nome de Cardi, agradecemos a diligência e resolução rápida do Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas em relação a esse assunto", diz o texto, obtido pelo site TMZ.

O incidente ocorreu no último sábado (29), quando Cardi B pediu à multidão para jogar água nela e ajudá-la a se refrescar do calor escaldante de Vegas. Contudo, após o ato, o microfone acabou atingindo outra pessoa no público, que prontamente registrou um boletim de ocorrência.

Desde então, a cantora figurava como suspeita de agressão, mas a polícia concluiu que não houve cometimento de crime por parte de Cardi B. Apesar do episódio ter gerado debates, a empresa de produção de áudio, detentora do microfone utilizado no incidente, decidiu leiloá-lo. Os recursos arrecadados serão destinados a instituições de caridade que auxiliam adolescentes e adultos jovens com necessidades especiais. Surpreendentemente, os lances já ultrapassaram a marca de US$ 100.000.