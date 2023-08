SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma família cheia de famosos! Na última segunda-feira (31) a banda Restart anunciou seu retorno aos palcos. A partir de então, o nome do membro Pe Lu reacendeu entre os internautas, junto ao questionamento sobre sua relação com João Guilherme e com o cantor Leonardo. Todos eles são parentes?

Na verdade, Pe Lu é tio do ator de 'De Volta aos 15'. Ele é irmão da empresária Naira Ávila, que namorou Leonardo entre 2001 e 2002, quando nasceu João Guilherme, filho do ex-casal.

Hoje, Pe Lu atua como empresário de João Guilherme. Os dois têm relação próxima e sempre compartilham momentos e viagens juntos nas redes sociais.

Ainda há mais nomes famosos pelo outro lado da família. Além do caçula, Leonardo é pai de mais cinco filhos: o cantor Pedro Leonardo, 36, a agrônoma Monyque Isabella, 31, a influencer Jéssica Beatriz, 29, o cantor Matheus Vargas, 25, e o cantor Zé Felipe, também 25. O último é casado com a influenciadora Virginia Fonseca.