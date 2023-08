SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O reencontro de Marlene Mattos e Xuxa segue comentado nas redes sociais. A própria ex-empresária fez um ar de mistério sobre o momento, que integrou o novo episódio de "Xuxa, o Documentário", lançado nesta quinta-feira (3). Em publicação nas redes sociais, após o lançamento, a ex-empresária da apresentadora compartilhou uma mensagem vista como indireta por usuários, nos comentários.

"Quando faltar sorte, faça sobrar atitude. O azar morre de medo de pessoas determinadas", escreveu Marlene, acompanhada da legenda "atitude e determinação".

No quarto capítulo de "Xuxa, o Documentário", Marlene e Xuxa se reencontram depois de 19 anos. Na conversa, as duas recuperam o motivo do rompimento e questões que ficaram mal resolvidas no passado.

Nas redes sociais, dezenas de memes mostraram que os usuários ficaram divididos sobre a postura das duas personalidades.