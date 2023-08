SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um evento que vai celebrar a memória da rainha Elizabeth 2ª, que morreu em 8 de setembro de 2022, não deverá contar com as presenças do príncipe Harry e sua esposa, Meghan Markle. Segundo o Daily Mirror, fontes da realeza garantem que ambos não serão convidados.

O casal estará na Alemanha no dia 9 de setembro para outro compromisso, mas mesmo assim, não deverão ser lembrados. Espera-se que o rei Charles e a rainha Camilla marquem a confraternização para o mesmo dia 8 de setembro em Balmoral com outros membros da família. O príncipe Andrew e sua ex-esposa, Sarah Ferguson, se juntarão às comemorações.

A notícia chega em meio a outras polêmicas. Recentemente, foi veiculado na imprensa internacional que a amizade de muitos anos entre o príncipe e a duquesa e o ex-jogador David Beckham teria chegado ao fim.

Conforme a publicação, um telefonema tenso entre o casal com David e Victoria Beckham teria sacramentado o fim da amizade. A duquesa teria acusado o ex-jogador de contar informações sigilosas à realeza britânica, o que o teria deixado furioso.

Além disso, também especula-se que Harry e a atriz estejam em processo de separação. Sobre isso e a possível ausência da lista de convidados do evento britânico, o casal ainda não se pronunciou.