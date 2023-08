SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Céline Dion, 55, foi diagnosticada com a síndrome da pessoa rígida, uma doença rara. Agora, a irmã da cantora veio a público dar algumas informações sobre seu estado de saúde.

Em depoimento ao jornal canadense "Le Journal de Montreal", Claudette, irmã de Céline, contou que a famosa está sob os cuidados de sua outra irmã, Linda, e sendo tratada por especialistas. Em 2022, a cantora contou que foi diagnosticada com a Síndrome de Stiff-person, ou Síndrome da Pessoa Rígida (SPR), uma doença neurológica caracterizada por tensionar e causar rigidez nos músculos.

Claudette diz que Céline não responde a medicações, pois não encontraram remédios que funcionem para a rara doença. "Não achamos nenhum remédio que funcione, mas ter esperança é importante", disse.

Além de falar sobre esperança, ela diz que, no momento, a irmã precisa descansar. "Eu, honestamente, penso que ela precisa sobretudo descansar. Ela sempre vai além em suas performances, sempre tenta ser a melhor", falou ao jornal.

Dion está sendo cuidada pelos melhores especialistas da área e é disciplinada no tratamento. "Ela tem ouvido os maiores pesquisadores desta doença rara. Ela é disciplinada em todas as áreas de sua vida", finalizou a irmã.

Em 2022, Céline Dion adiou os shows de 2023 para 2024 e cancelou oito apresentações no verão do Hemisfério Norte. Não há uma previsão de retorno para os palcos no momento.