SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma das mais tradicionais hamburguerias de São Paulo, o Osnir Hambúrguer inaugurou nesta semana uma nova unidade, na Vila Zelina, zona leste da capital. A nova casa é o segundo salão que a rede abre em seus 54 anos de história, comemorados em maio deste ano.

No número 458 da avenida Zelina, próximo a outros pontos conhecidos da região, como o Santa Coxinha, o Osnir da zona leste tem 90 metros quadrados de salão, com capacidade para atender 42 clientes, além dos mesmos sofás vermelhos da primeira loja da rede, que fica na avenida Jabaquara, e também o mesmo cardápio.

Fazem sucesso o campeão de vendas cheese salada (R$34,90), o cheese bacon salada (R$45,90) e o cheese egg salada (R$39,90). Quem tem ainda mais fome costuma ir de M.M.A (R$44,90), que leva 180 gr de um blend exclusivo com mignon, maminha e alcatra, acrescido de catupiry, bacon em cubo e folhas de rúcula. Beirutes, porções e milkshakes (a partir de R$24,90) completam as opções.

Há também uma novidade: o magricelo, o "irmão caçula do cheese salada" com uma carne menor, de 90g, que neste ano ganhou duas releituras: com cheddar e cebola roxa, e com picles e bacon ?ambos por R$29,90 cada.

Além das duas unidades com atendimento presencial, o Osnir oferece também outros dois pontos para delivery e retirada: um no Paraíso, no número 287 da rua Caravelas, e outro na Pompéia, na Rua Barrão do Bananal, 528.

Osnir Hambúrger Vila Zelina

Avenida Zelina, 458, Vila Zelina, região leste.

Todos os dias, das 11h às 23h30.

Tel.: 11 2341-2636.