SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Morreu no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (3), Anamaria Teixeira Carvalho, uma das musas da Bossa Nova e conhecida como "Mulher de Branco", aos 75 anos. Ela também era conhecida por ser uma personalidade do bairro de Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro, e por isso ganhou o apelido.

Ela foi casada com Marcos Valle nos anos 1960. Nas redes sociais, o músico lamentou a morte da ex-companheira. "Soube da partida da Anamaria ontem aqui na Europa, durante a turnê que estou fazendo aqui. Eu e seu irmão, Luiz Carlos, então nos falamos ao telefone, e ele me confirmou. Anamaria e eu fomos casados por 4 anos, ainda muito jovens. Nós nos casamos quando eu tinha 21 e ela 19 anos. Ela era uma mulher/menina de personalidade forte, alegre, muito justa e amorosa."

O cantor afirmou que a ex-mulher seguiu um caminho distinto, mas sempre manteve contato com o ex-cunhado e ajudava no que era possível. "Fomos felizes durante esse tempo, tanto no Brasil, quanto viajando pelo mundo. Ainda muito jovem, a vida levou ela para outros caminhos. Mas durante todo esse tempo, eu e o seu irmão, meu querido amigo, mais conhecido como Meu Bom, sempre estivemos em contato, ajudando-a no que fosse preciso. Que ela siga na luz e que a família fique em paz."

O apelido veio por andar apenas com roupas brancas, que ela explicou se vestir especificamente da mesma cor em luto pela morte da avó. Logo, ela se tornou conhecida pelas ruas do bairro por essa razão.

Anos mais tarde, ela trocou o branco apenas pela cor azul. Ela também costumava caminhar com uma flor no cabelo e carregando um carrinho de feira.

Em 1974, ela gravou um disco de rock psicodélico, em Buenos Aires, na Argentina, e assinou como Oriana Maria. Anamaria também virou tema do documentário "A mulher de branco em Ipanema", do jornalista Chico Canindé.