SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O karaokê é um hábito que o paulistano importou da cultura asiática e que se estabeleceu por aqui há décadas, como no bairro da Liberdade, na região central da cidade. Mas o que era uma atividade antes mais voltada a grupos em salas privativas está ganhando novas caras e virando atração principal de bares.

Esse é um movimento que é sentido sobretudo na região oeste da capital paulista, no eixo entre Pinheiros e Vila Madalena, com estabelecimentos destacando o karaokê como maior atrativo de novos públicos. Isso não significa que haja cantoria todos os dias -alguns deles optaram por reservá-la a um dia do mês .

Algumas casas que abriram recentemente adotaram uma configuração em que DJs e bandas compartilham o palco com cantores amadores. Um deles é o Shiba Market e o seu bar secreto, Kudoshiba, no estilo izakaya. O kudokê, como é chamada a atração, surgiu meses após a casa abrir.

O sucesso foi tanto que, por um momento, a casa funcionou só com karaokê. Apesar de atualmente o foco do estabelecimento não ser mais as cantorias, esta é uma programação que anima os jovens, que frequentam mais a casa.

Veja a seguir um roteiro com bares que trazem espaços para soltar a voz em público, ideais para festas e ir em grupo.

*

CASA ROCKAMBOLE

Criado por uma gravadora independente que queria aproximar o público de artistas e profissionais da música, o espaço oferece shows com bandas do selo e outras programações. Uma delas é o karaokê, que acontece uma vez por mês. Nele, as pessoas cantam um repertório diverso que vem do YouTube, em cima do palco, com luzes e som profissionais. A entrada na casa é paga, mas se pode cantar à vontade a noite inteira.

R. Belmiro Braga, 119, Pinheiros, região oeste.

Sáb. (19), R$ 15 em sympla.com; @casarockambole

CAIXOTE

Localizado na Augusta, uma das ruas mais badaladas da cidade, o estabelecimento tem dois andares. O térreo é onde há o bar e a pista para o público dançar ao som de DJs e bandas. A parte superior é chamada de Caixokê, local em que as pessoas soltam a voz -para acessar esse andar é preciso pagar R$ 28. O sistema de karaokê possui um vasto cardápio musical, atualizado de quatro em quatro meses. Durante todos os dias de funcionamento, até 23h, a casa serve drinques em dobro, como caipirinha,

mojito, gim-tônica e cuba libre.

R. Augusta, 914, Cerqueira César, região central; @caixotebar

CURTIÇA

A casa é dividida em três ambientes, sendo o piso superior o local onde fica o karaokê, o bar e uma pista de dança. Lá, um mediador controla a lista de inscrições para quem quer cantar; o catálogo é extenso, com diversos gêneros. Para ter acesso é preciso pagar R$ 10 por uma pulseira ou estar em uma lista de aniversário. É possível também aproveitar gratuitamente o karaokê nas primeiras horas de abertura do estabelecimento, quando também são oferecidos drinques em dobro. No menu há churrasco no espeto e no pão, além de coquetéis mais autorais.

R. Inácio Pereira Rocha, 87, Vila Madalena, região oeste.

R$ 50 a depender do dia; @curticabar

GRAFFITI BAR KARAOKÊ

É um clássico lugar para quem quer juntar os amigos ou comemorar o aniversário. O palco é montado com luzes de neon no fundo. Alguns acessórios ficam disponíveis para os visitantes se enfeitarem durante as músicas. A cantoria é revezada com setlist de DJs que tocam nos intervalos. É possível fazer reserva de mesas por R$ 50; para entrar e cantar, o valor é R$ 35. No cardápio há drinques, shots como nome de artistas como Lady Gaga e Raul Seixas, além de porções, hambúrgueres e pizzas.

R. Nestor Pestana 255, Consolação, região central; @graffitibarkaraoke

JANELA BAR

Em meio a suas fest com DJs, a casa que possui várias franquias pelo país tem karaokê toda quarta-feira. Nesses dias, quem cantar e comprar algum drinque, ganha outro de graça. Inclusive, o espaço é conhecido por vender coquetéis baratos, entre R$ 10 e R$ 20. Para comer, o cardápio oferece combos com hambúrgueres e batatas fritas.

R. Serra de Bragança, 610, Tatuapé, região leste. @janelabar.tatuapé

KUDOSHIBA IZAKAYA

Escondido atrás de uma porta de geladeira no bar Shiba Market, o Kudoshiba tem decoração descontraída e está repleto de fotos de cachorros da raça shiba inu. O local conta com dois karaokês: um no andar de cima, proporcionando um ambiente mais privativo, e outro embaixo, numa pista na qual DJs também se apresentam durante a noite. O sistema das músicas é controlado pelos próprios visitantes, que podem adicionar as canções que desejam cantar. O cardápio tem influência japonesa e oferece guioza e baos.

R. Cunha gago, 559, Pinheiros, região oeste; @kudoshibaizakaya

PICLES

A casa de ambiente descolado abriga duas pistas, dois palcos, bar e um quintal. Há também um espaço de karaokê com balcão de drinques. A programação se divide entre shows, festas temáticas com DJs e o karaokê regular, no qual o público pode cantar o que quiser. No cardápio, há drinques que variam de R$ 18 a R$ 35.

R. Cardeal Arcoverde, 1838, Pinheiros, região oeste;

Grátis até às 21h, qui. R$ 20, sex. e sáb. R$ 25; @piclescardeal

SPOILER

O bar resolveu adotar o karaokê em sua programação regular, nos últimos domingos do mês. O espaço, que brinca com o universo de séries e filmes, tem um vasto catálogo de pop, MPB, rock, samba, pagode e trilhas sonoras de animes e novelas. Para cantar é preciso fazer reserva no site, e elas ficam sempre disponíveis até o fechamento do estabelecimento. A casa oferece ainda drinques inspirados em produções como "Game of Thrones" e "Stranger Things", além de spoilers escritos por todas as paredes.

R. Eugênio de Medeiros, 445, Pinheiros, região oeste.

Dom., (27); reservas em alertaspoiler.com.br; @barspoiler