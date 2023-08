SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Karol G pediu desculpas ao Brasil após a briga pública envolvendo o remix de "Ta OK", de Kevin o Chris e Dennis DJ, do qual participou com Maluma. Nesta sexta-feira (4), os dois músicos brasileiros entraram em confronto por conta do clipe recém-lançado.

"Brasil, sinto muito por este mal-entendido. Só amor para todos", escreveu a cantora no Twitter.

Pelas redes sociais, Dudu Traineras, empresário de Kevin O Chris, xingou o DJ e expressou sua insatisfação com o clipe. "Dennis você veio ofuscar e tomar a música do moleque (Kevin). Você é safado. Você não representa o funkeiro. Estou engasgado contigo. Você não ajuda ninguém. Vou cair com todas", disparou.