SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nos dias 5 e 6 de agosto, o festival Vinho na Vila acontece no parque Burle Marx, na Vila Andrade, região sul de São Paulo. O evento reúne uma seleção de mais de 200 rótulos, a maioria produzida artesanalmente e em vinícolas familiares em diferentes regiões do Brasil.

Os ingressos dão direito a circular pelo espaço durante três horas para degustar os vinhos. A primeira sessão, que acontece das 11h30 às 14h30, custa R$ 114, enquanto a segunda, das 15h30 às 18h30, sai por R$ 138. As entradas estão à venda no site Wine Locals.

Cerca de 25 vinícolas participam do festival, com marcas de diversos estados do Brasil, incluindo produções do Cerrado, cuja produção de vinhos e uvas vêm despontando no mercado. As tradicionais Miolo e Casa Valduga também podem ser degustadas no evento.

Os amantes de vinho que quiserem conhecer mais sobre os rótulos podem conversar com especialistas e produtores durante o evento para entender o processo de cada garrafa.

Para harmonizar com os vinhos, visitantes terão sete tipos de queijos para experimentar. O produtos, feitos em São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Distrito Federal também poderão ser ser comprados durante os dois dias de realização do Vinho da Vila.

Ao final do dia os visitantes podem assistir a um show de jazz enquanto degustam os queijos e vinhos de sua preferência.

VINHO NA VILA

Quando 5 e 6/8

Onde Local: Parque Burle Marx Av. Dona Helena Pereira de Moraes, 200 - Vila Andrade

Preço A partir de R$ 114

Link: https://vinhonavila.wine-locals.com/