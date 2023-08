SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Duda Little, a menina de sete anos que fazia reportagens no "Xou da Xuxa" nos anos 1980, postou em seu perfil do Instagram a revelação de que teria sofrido pressão estética para não engordar durante o período em que trabalhou com a apresentadora.

Hoje com 43 anos, Maria Eduarda Esteves escreveu no post, em que também compartilhou um trecho de "Xuxa - O Documentário", da Globoplay, que não teriam sido apenas as paquitas a ter sua forma física vigiada pela diretora do programa, Marlene Mattos.

"Se todos os problemas de saúde mental que eu tive (e tenho) ao longo da minha vida são consequências das atitudes e falas desta mulher, eu não tenho como afirmar. Mas eu sei que enquanto as minhas amigas comiam biscoito recheado no play do prédio, eu tomava remédio pra emagrecer", escreveu Esteves.

Ela também defendeu a mãe na postagem. "Antes que perguntem 'onde estava a sua mãe?', eu já quero lembrar que estamos falando do início dos anos 90, onde ninguém no Brasil (e no mundo) falava sobre saúde mental e as consequências perigosas dos remédios pra emagrecer. Ninguém!", postou.

"Minha mãe estava lá comigo (e com os seus outros 2 filhos e 3 empregos). Assim como está comigo até hoje, ajudando a criar a minha filha e com outra cabeça em muitas coisas, inclusive sobre isso."

Ainda assim, Esteves disse guardar boas memórias daquela época e ser "eternamente grata" pelo que viveu na infância. "Xuxa, eu te amo infinitamente e, de você, eu só tenho as melhores recordações e os melhores aprendizados", escreveu.

Além do "Xou da Xuxa", Duda Little também foi mascote dos "Trapalhões" e apresentadora do programa "Dudalegria", da Rede Manchete.