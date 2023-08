ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Apresentadora do Jornal da Globo e conhecida por ter uma postura bem mais séria quando está no ar, a jornalista Renata Lo Prete se empolgou ao ouvir Gloria Groove cantar o seu hit, "Vermelho", no palco do Altas Horas neste sábado (5). Lo Prete estava no Mesão da Esperança, quadro feito para o Criança Esperança.

Gloria Groove cantou a canção de forma empolgada e muita gente ficou impressionada por Lo Prete gostar tanto. Depois do programa, Groove postou um video com a jornalista nos bastidores em suas redes sociais, elogiando a empolgação da âncora. A drag queen chamou Lo Prete de "melhor cover do Brasil".

"Essa é a melhor cover do Brasil. Renata Lo Prete, meu amor. Esqueça tudo!", disse Gloria. Renata se declarou para a artista: "Sou muito fã. Muito fã. Muita gente realizou sonhos aqui, eu sou uma delas", comentou.

"Vivendo por Renata Lo Prete e Glória Groove cantando 'Vermelho' juntas no Altas Horas", falou Nico. "Preciosa demais Renata Lo Prete", comentou Audilene.