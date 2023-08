ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Apresentadora do SBT nas tardes de domingo, Eliana revelou que sua filha Manuela, de 5 anos, está começando a se interessar pelo mundo das artes. Recentemente, a pequena subiu no palco do seu programa pela primeira vez. A mãe, que vai estar com Xuxa e Angélica no show do Criança Esperança, da Globo, nesta segunda (7), se disse empolgada.

"Ela foi por vontade própria dela. Ela ama o ofício e parece que tem jeito para a coisa", disse a loira em entrevista ao jornal O Globo. Eliana também comentou que o seu filho mais velho, Arthur, de 11 anos, gosta de televisão, mas tem menos tino para lidar com as câmeras. Ele, no entanto, se animou com o convite da Globo para a mãe se apresentar na emissora.

"O mais velho também me acompanha há muitos anos e ficou super animado com a estreia no "Criança esperança". Não sei se eles vão seguir a carreira artística. Como mãe, eu observo e apoio, assim como ocorreu comigo. Se não fosse a minha mãe, eu não teria conquistado tudo isso", afirmou ele.

Por falar em Xuxa e Angélica, Eliana revelou que existe um pacto entre as três para não revelar o nome do grupo de WhatsApp que ambas têm para falar juntas. "Não é uma questão de fazer mistério (risos). É que é um nome muito particular e divertido. Mas a gente não pode contar de jeito nenhum. A gente compartilha algumas coisas sobre o grupo com o público, mas tem coisas que passam dos limites. O nome é uma delas", comentou.

Eliana não negou que espera que Xuxa e Angélica pisem no Teleton, do SBT, onde é madrinha do evento desde 2012.

"Estou muito feliz porque este ano vou participar de dois grandes eventos sociais. O 'Criança Esperança', pela primeira vez, e o 'Teleton', do qual faço parte há muitos anos e sou madrinha. A gente se dá muito bem. Temos um carinho muito grande uma pela outra. Ter recebido esse convite da Globo foi mágico, porque materializa o respeito e a união entre nós e num lugar tão especial", completou.